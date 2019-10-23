Путин обсудил с президентом ЦАР убийство журналистов в 2018 году

Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера на встрече в Сочи обсудили убийство журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году. Главы двух государств настроены на завершении расследования, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании. Был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве»,— сказал господин Песков.

Журналисты погибли в ЦАР 30 июля 2018 года, они снимали в стране документальный фильм о работе в республике частных военных компаний (ЧВК). Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие утверждает, что их убийство в ходе ограбления.

МИД РФ сообщал, что журналистам выдали туристические визы, они работали без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры. Ранее Дмитрий Песков говорил, что в разных источниках много «конспирологии» по поводу трагедии.

Подробнее о расследовании гибели журналистов читайте в материале “Ъ” «Российские журналисты погибли в Африке за $20 тысяч».

Об убийстве — в материале “Ъ”.