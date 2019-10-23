Детский омбудсмен просит проверит деятельность «Олимпии»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить деятельность бассейна «Олимпия», в котором вчера погибла 11-летняя девочка. «Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Пермского края с просьбой провести проверку деятельности этого бассейна, где в апреле 2018 года также утонула девочка»,— говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, поступившем в «Интерфакс» в среду.

На сайте краевой прокуратуры уже размещена информация о начале проверки, которую проводит в «Олимпии» прокуратура Индустриального района Перми. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение администрацией спортивного учреждения требований безопасности и охраны жизни и здоровья несовершеннолетних при проведении тренировочных занятий. Кроме этого, дана правовая оценка трудовой квалификации тренера, своевременности прохождения диспансеризации спортсменок, соблюдению тренерским составом спортивного комплекса трудовых функций по совместительству и нормам трудовой занятости»,— сообщается на сайте.

Ранее СУ СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). 11-летняя девочка погибла вчера во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия». Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, допросили тренера и других сотрудников бассейна.

Напомним, ранее в этом бассейне уже произошла подобная трагедия. 2 апреля 2018 года тренер бассейна «Олимпия» проводила занятия с группой детей 2007–2008 годов рождения. После выполнения дыхательного упражнения потеряла сознание и позже скончалась одна из девочек. Как считает следствие, тренер не проявила должной бдительности и оставила ребенка без присмотра. В отношении нее возбудили дело, но оно было закрыто за примирением сторон.