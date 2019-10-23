В Ленобласти в текущем году отремонтировали 180 км дорог

180 км дорог отремонтировали в Ленобласти в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, отметив, что благодаря федеральным средствам в размере 296 млн рублей, полученным регионом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», были приведены в порядок три дороги в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах.

В правительстве Ленобласти назвали дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году. Среди них — подъезде к деревне Хиттолово в Приозерском районе, в Волосовском районе отремонтируют участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово». Ремонтные работы на трассах «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» и — «Гатчина — Ополье» будут продолжены. Они будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость ремонтов превысит 1 млрд рублей. На будущий год запланированы работы на Дороге жизни и Токсовском шоссе.

Кроме того, будут отремонтированы участки дорог в Выборском, Лужском, Волосовском, Кингисеппском районах.