Позвольте вашу руку и жесты

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о новой «умной» колонке «Яндекса».

Через неделю «Яндекс» запускает продажи своей «Станции Мини» — это «умная» колонка с голосовой помощницей «Алисой». Мне удалось протестировать новинку. Она и правда получилась миниатюрной, размером как две шайбы или 200 гр докторской. Но это не просто уменьшенная версия первой «Яндекс Станции». У малышки есть отличительная особенность — управление жестами. И это могло стать так называемой killer feature, но до этого статуса нынешнего уровня реализации не хватает.

И вот почему: судя по тому, как новинка реагирует на жесты, распознающий их сенсор пока только один. И все, что он рекогносцирует,— удаленность ладони, лба или любого предмета от самой станции по вертикали. Грубо говоря, переменная одна, и меняется она линейно. В этих условиях придумать множество полезных сценариев сложно. Наиболее очевидный и хорошо работающий — изменение громкости звука. Поднял руку над колонкой — стало громче, опустил — тише. Приложил ладонь к «Яндекс. Станции Мини» — выключил звук. Проблема в том, что случайные жесты, можно назвать их ложными, так же здорово улавливаются устройством. Так я однажды ночью внезапно для всех включил танцевальную музыку на полную громкость.

Скудность практической жестикуляции в «Яндексе», похоже, осознают. И поэтому придумали дополнительный нетривиальный вариант, нечто вроде терменвокса. Размахивая руками над «Станцией Мини», можно играть на виртуальных инструментах. В распоряжении пользователя пока что 33 позиции — от фортепиано и гитары до губной гармошки. Идея любопытная. Но с единственной степенью свободы, заметной задержкой реакции и непредсказуемостью результата пользоваться этим с удовольствием не получается. Развлечение на один раз.

Общение с «Алисой» более понятно и плодотворно. Особенно голосовая помощница нравится детям. За этим забавно наблюдать, потому что в свои почти три года дочери воспринимают «Алису» как живую, одушевленную. Они здороваются и прощаются с ней, просят включить любимые песенки и мультфильмы. Более того, «Алиса» сама чересчур очеловеченная, потому что частенько дерзит. Если такое общение было бы оправданно интеллектуальными способностями, я не против. Но если дерзость проявляют в ответ на относительно сложный запрос, мне такое не нравится.

Похвалить разработчиков «Яндекс. Станции Мини» стоит за материалы и дизайн. Кнопка только одна — для отключения микрофона. Приятный на ощупь пластик и синтетическая обивка корпуса. К тому же не пожалели длины для провода с разъемом USB-С. Ожидаемая цена тоже «мини».