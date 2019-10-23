Ливия купит у России миллион тонн пшеницы

Москва и Триполи планируют подписать контракт на поставку миллиона тонн российской пшеницы в Ливию. Об этом сообщил “Ъ” руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов по итогам своей встречи с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, который прибыл в Сочи для участия в саммите Россия—Африка.

По словам Льва Деньгова, контракт предположительно сроком на год может быть подписан в течение месяца. Начало его исполнения ожидается уже в нынешнем году. Кроме того, стороны обсудили другие направления сотрудничества. «Встреча с Сарраджем показала, что Триполи заинтересован в развитии многовекторного сотрудничества с Москвой, как политического, так и экономического»,— отметил Лев Деньгов. В частности, он отметил, что ливийцы выразили заинтересованность в реализации проектов в таких сферах, как геологоразведка и электрификация. Речь в том числе идет о помощи ливийцам в строительстве электростанции.

«Помимо экономики, ключевой для нас вопрос — освобождение двух россиян, которые остаются задержанными в Ливии. Договорились, что все вопросы будут решаться процедурным путем в рамках ливийского законодательства, мы внимательно отслеживаем ситуацию»,— сказал Лев Деньгов.

Напомним, что в начале июля после появления публикаций в ливийских СМИ глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что еще в мае в Ливии были задержаны два сотрудника фонда. Как утверждается, они занимались исключительно социологическими опросами. В Ливии их подозревают в попытке повлиять на выборы.

Марианна Беленькая