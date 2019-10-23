Грузия, Белоруссия, Азербайджан и Украина договорились оптимизировать тарифы на перевозки грузов

Представители транспортной сферы Грузии, Белоруссии, Азербайджана и Украины договорились о создании рабочей группы, которая оптимизирует тарифы на перевозки грузов по железной дороге и морю из Китая в Европу.

«В рабочую группу войдут специалисты конкретных отраслей. Сегодня на самом деле у портов свои тарифы, у железной дороги — свои. Мы должны объединить под одной платформой частные и публичные сервисы и перейти на перевозку грузов без документов, лишь по компьютерной информации, что в конечном итоге сократит время перевозок как минимум на 20%, а также оптимизирует затраты в коридоре. Договоренность об этом достигнута пока с Азербайджаном, Украиной и Белоруссией»,— цитирует ТАСС заместителя главы Министерства экономики Грузии Акакия Сагирашвили.

Конкретных сроков начала работы рабочей группы господин Сагирашвили не назвал, однако выразил надежду, что в скором будущем к инициативе присоединятся Болгария, Румыния и Казахстан.