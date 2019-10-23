Gulfstream представила самый дорогой бизнес-джет в мире

Компания Gulfstream представила свой новый бизнес-джет G700, который станет самым дорогим лайнером в бизнес-авиации. Сейчас пальму первенства в этом сегменте удерживает Bombardier Global 7500, но в 2022 году его должен будет сместить новый лайнер от Gulfstream.

Длина салона новинки Gulfstream составит 17,3 м (на 0,6 м больше, чем у Global 7500), высота потолка — 1,9 м, а ширина — 2,5 м. Gulfstream G700 способен развивать скорость до 1133 км/ч благодаря новым двигателям Rolls Royce Pearl 700 и преодолевать расстояние до 13 890 км. Стоить такой лайнер будет $75 млн, что примерно на $3 млн дороже нынешнего рекордсмена от Bombardier.

Кирилл Сарханянц