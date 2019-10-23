Зарубежные СМИ: Кого можно назвать победителем в сирийском конфликте?

Западная пресса назвала Владимира Путина главным победителем в очередном сирийском конфликте. Он уговорил Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию против сирийских курдов. Накануне российский и турецкий президенты по итогам шестичасовых переговоров объявили о том, что Анкара прекращает военные действия на севере Сирии, за которые ее критиковало международное сообщество. Турция вела наступление на курдские формирования, которые она считает террористическими. Теперь зону конфликта будут патрулировать российско-турецкие военные отряды. В Вашингтоне приветствовали сделку Анкары и Москвы. При этом президент США Дональд Трамп, по мнению зарубежных СМИ, оказался в проигрыше. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в Сирии — так CNN отреагировал на новости о соглашении двух лидеров. Российский президент становится для курдов новым гарантом, после того как Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Теперь Москве придется разместить там больше военных и техники. А вот Дональда Трампа CNN называет главным неудачником в этой сделке. Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию.

Дональд Трамп при этом назвал соглашение «хорошими новостями», отмечает Bloomberg. В Вашингтоне заявили, что прекращение огня в основном соблюдается, и выразили надежду на то, что оно станет постоянным. По словам вице-президента Майка Пенса, лидер курдской полиции направил ему письмо и подтвердил, что его силы ушли из района операции.

Колумнист The New York Times считает, что встреча в Сочи стала кульминацией многолетней стратегии Владимира Путина, а именно — использовать преимущества и установить более тесные связи с Турцией, членом НАТО и союзником США. Москва заполнила «вакуум силы», оставшийся в Сирии от американцев. И хотя Россия не обладает военным или экономическим потенциалом, который есть у США, она грамотно воспользовалась ограниченными, но эффективными средствами.

Сделка между Анкарой и Москвой стала новым препятствием для вывода американских войск из Сирии, пишет Time. На днях министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что часть войск все же останется в Сирии для защиты курдских нефтяных месторождений. Остальные силы развернутся в Ираке для борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». В Багдаде заявили, что американцы не имеют на это права. Эспер ответил, что Штаты не планируют держать войска в Ираке бесконечно. Главная задача — вернуть их домой.