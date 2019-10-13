Жители Васильевского острова потребовали построить на намыве объекты инфраструктуры

В Петербурге на площади Европы в Василеостровском районе прошел согласованный митинг, в ходе которого жители намывных территорий потребовали решить проблему с нехваткой объектов инфраструктуры.

Участники митинга обратили внимание городских властей на то, что на Василеостровском намыве есть лишь одна дорога, нет школы, детского сада и поликлиники.

В ходе акции депутат ЗакСа Максим Резник призвал губернатора города Александра Беглова к решительным действиям, которые позволили бы, в том числе, подготовить необустроенную территорию к зиме, сообщает «Закс.ру»

Митинг продлился около часа и обошелся без задержаний.