Участковых подвели закладки

В Краснодаре участковые уполномоченные Евгений Мишнев, Алексей Синицын и Ахмед Хагур стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. После возбуждения дела все трое уволены из органов полиции. Экс-полицейских подозревают в незаконном выявлении наркосбытчиков на участке, не относящемся к сфере их ответственности. По версии подозреваемых, их уголовное преследование связано с тем, что на месте закладки наркотиков они встретили сотрудника краевого следственного управления.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении Евгения Мишнева, Алексея Синицына и Ахмеда Хагура, участковых уполномоченных УМВД РФ по Краснодару, сообщил “Ъ” защитник одного из подозреваемых Михаил Мушаилов, адвокат московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры». В следственном управлении СКР по краю подтверждают факт возбуждения дела. В краевом ГУ МВД ограничиваются сообщением о том, что трое участковых уволены из органов полиции по отрицательным мотивам.

Как стало известно “Ъ”, с 25 по 31 августа полицейские регулярно приезжали в район проезда Аэропортовский, который не является закрепленной за ними административной территорией (участки уполномоченных Мишнева, Синицына и Хагура находятся на значительном расстоянии от этого места, в другом административном округе Краснодара).

«Под предлогом исполнения своих служебных обязанностей полицейские выявляли случаи незаконной торговли наркотиками»,— говорится в одном из процессуальных документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”.





По версии СКР, участковые незаконно задерживали неустановленных лиц, надевали на них наручники, проводили досмотр, а затем отпускали без составления каких-либо документов.

Адвокат Михаил Мушаилов пояснил, что полицейские находились в другом районе Краснодара по распоряжению своего руководителя с целью пресечения незаконной торговли наркотиками (участковые выявляли лиц, осуществляющих закладку наркотиков, а также тех, кто приходил за дозой к тайнику). По словам подозреваемых, по каждому выявленному факту незаконного оборота наркотиков они составляли рапорт и доставляли задержанных в отдел полиции. Во время дежурства 31 августа они увидели двоих граждан, которые вели себя подозрительно — что-то искали или прятали в кустах. Одним из подозрительных мужчин, по данным адвоката, оказался сотрудником следственного управления СКР по краю. Он пояснил, что приехал вместе со своим другом, у которого в этом месте неизвестные ему дела. В автомобиле находилось вещество серого цвета (предположительно марихуана), а в кармане второго мужчины был обнаружен белый порошок.

По словам адвоката Мушаилова, участковые доставили обоих задержанных в отдел полиции и составили рапорт, но уголовное дело о незаконном обороте наркотиков было возбуждено только в отношении одного из них, а сотрудник СКР является свидетелем.

«Мои подзащитные убеждены, что их уголовное преследование — попытка Следственного комитета выгородить своего сотрудника, запугав полицейских»,— пояснил Михаил Мушаилов.

Анна Перова, Краснодар