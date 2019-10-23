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Домоуправляющую компанию в Дзержинске подозревают в неуплате 102 млн рублей налогов

Нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело по признакам уклонения от уплаты 102 млн руб. налогов в 2017-2018 годах с одной из домоуправляющих компаний Дзержинска. По версии следствия, руководство организации для ухода от налогов использовало схему искусственного дробления бизнеса.

В офисах компании проходят обыски с целью изъятия необходимых документов, сообщает ведомство. Дело расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Анастасия Еремина


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