Ростовскую компанию обязали выплатить неустойку по договору на строительство сети цифрового вещания в Башкирии

Арбитражный суд Москвы взыскал 24 млн руб. неустойки с ростовской компании ООО «СК Альпстрой» по иску ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Как следует из материалов суда, в 2013 году РТРС заключила с «СК Альпстрой» договор на строительство в Башкирии сети цифрового наземного телевизионного вещания стоимостью 471,4 млн руб. Выполнение контракта было разбито на пять этапов. Большинство из объектов четвертого этапа — 68 из 75-ти, которые следовало закончить к ноябрю 2016 года, компания сдала с просрочкой. При этом договор предусматривал штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ — 0,1% от стоимости невыполненных работ в день.

«СК Альпстрой» принадлежит московскому предпринимателю Василию Череповичу, Евгению Бережному и Андрею Шугурову из Ростовской области.

Влада Шипилова