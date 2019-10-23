ТАСС: Россия не получала уведомления от США о задержании Билалова

Российские правоохранительные органы не получали уведомления от США о задержании во Флориде бывшего члена Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главы совета директоров государственной компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмеда Билалова. В 2013 году его заподозрили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. При этом уголовное дело в отношении господина Билалова, о чем в 2016 году сообщал “Ъ”, не прекращалось, господин Билалов по-прежнему находится в федеральном розыске, заявил ТАСС источник.

Ранее о задержании Ахмеда Билалова в американском городе Санни-Айлс-Бич (штат Флорида) сообщила газета Miami Herald.

«В МВД России официального уведомления о задержании Билалова не поступало»,— рассказали агентству. По имеющимся у правоохранителей данным, господин Билалов был задержан в США за нарушение миграционных правил.

Также агентству сообщили, что в России обладали информацией о том, что господин Билалов в последнее время находится в США, в связи с чем МВД РФ направило своим американским коллегам запрос. Из-за отсутствия соглашения между США и РФ о выдаче подозреваемых и обвиняемых лиц Билалова могут только депортировать в Россию.

В 2013 году он был уволен с должности председателя совета директоров КСК и поста вице-президента ОКР после того, как президент РФ Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недоволен ходом строительства трамплинов в комплексе «Горная карусель» в рамках курорта «Горки Город». В том же году против него и его брата Магомеда были возбуждены уголовные дела.