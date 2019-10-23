На территории саратовской школы задержали мужчину с ножом

В Саратове на территории школы №23 в Заводском районе был задержан 18-летний молодой человек с ножом. Инцидент произошел 22 октября, подтвердили "Ъ-Средняя Волга" в УМВД.

По официальным данным, о подозрительном юноше в правоохранительные органы сообщили очевидцы, после чего приехал наряд полиции и забрал его в ОП-2. По словам очевидцев, гражданин, поведение которого они оценили, как «неадекватное», появлялся во дворе школы и 21 октября. Он якобы писал нецензурную брань на стенах.

Проводится проверка. Задержанного передали медикам.

Марина Ковалева