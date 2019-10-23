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Путин наградил главу следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Рустама Габдулина, руководящего следственной группой по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как говорится в указе главы государства, «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан» господин Габдулин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Как писал “Ъ”, Рустам Габдулин возглавляет расследование «московского дела» и дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Следователь также курировал «болотное дело» и работал над делами бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «Русгидро» Евгения Дода.

О том, как развивается дело о пожаре в Кемерово, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «В деле «Зимней вишни» заканчиваются аресты»

Юрий Зуев


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