ФАС убрала пункт об уголовной ответственности из законопроекта о картелях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) скорректировала законопроект, ужесточающий борьбу с картелями, убрав из него пункт об уголовной ответственности, и внесла его в правительство, рассказал «Ведомостям» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. «Нами были учтены предложения коллег из правительства Москвы,— заявил он.— Исключена часть, предусматривающая уголовную ответственность за сговоры заказчиков и участников торгов».

Разработать программу выявления картелей и их пресечения в октябре 2017 года поручал президент России Владимир Путин.

Летом этого года премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил программу мер по пресечению деятельности картелей и соглашений, ограничивающих конкуренцию. «Я подписал распоряжение правительства по утверждению программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию. Такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают и государственные интересы, и интересы предпринимателей»,— заявил премьер.