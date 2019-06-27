Медведев утвердил меры борьбы с картелями

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил программу мер по пресечению деятельности картелей и соглашений, ограничивающих конкуренцию. «Я подписал распоряжение правительства по утверждению программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию. Такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают и государственные интересы, и интересы предпринимателей»,— заявил премьер, открывая заседание правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что ежегодный ущерб от картельных сговоров составляет 1,5% ВВП. В год заводят более 400 антимонопольных дел, сказал он, при этом 85% из них — это картели.

Программа должна быть реализована с 2019 по 2023 год. В документе прописаны два целевых показателя: это количество дел против картелей с ущербом менее 10 млн руб. и отношение административных дел к количеству постановлений, дошедших до приставов. Планируется, что в 2019-м этот показатель возрастет до 20%, а уже к 2030-му достигнет 30%. При этом количество дел с ущербом менее 10 млн руб., согласно документу, к 2030 году должно сократиться на 30%. Ответственным исполнителем назначена ФАС РФ.

Ранее ФАС призвала увеличить штрафы за картельный сговор. По мнению заместителя главы ведомства Андрея Цариковского, за крупные сговоры и картели в бюджетной сфере должны грозить многомилионные штрафы.

Подробнее о картельном сговоре в медицине — в материале “Ъ” «Картель с проспекта Фрунзе».