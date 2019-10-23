Минюст хочет наделить прокуроров правом обращаться в суд за отменой сделок по гособоронзаказу

Минюст хочет дать право прокурорам обращаться в суд за отменой сделок по гособоронзаказу и разрабатывает соответствующий законопроект. Он направлен на повышение эффективности судебной защиты имущественных прав государства при исполнении государственного оборонного заказа.

«Предлагается наделить прокурора правом обращаться в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при выполнении государственного оборонного заказа, и применении последствий их недействительности, а также о возмещении ущерба, причиненного РФ в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа»,— заявили в министерстве.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину об отсутствии срывов гособоронзаказа. «Могу сказать, что на текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет»,— заявил он.

С введением санкций украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять России отдельные комплектующие и материалы. Господин Путин распорядился создать программу импортозамещения. В сентябре он сообщил об ошибках импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, которые привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа в 2018 году.