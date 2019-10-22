«Семья — самое безопасное место в России, а СМИ нам пытаются доказать обратное»

В Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) преподаватель физкультуры Елена Пантюхова попросила студенток посмотреть видеоролик «Закон о домашнем насилии. В чем обман?» и оставить свое мнение о законе в опросах «ВКонтакте». В сети появился скриншот переписки, где одна из студенток передает однокурсникам просьбу преподавателя разослать видео «всем у факультета, чтобы посмотрели и проголосовали везде против». Госпожа Пантюхова утверждает, что не призывала голосовать «против проекта», а хотела объяснить студентам, что они должны «иметь свою гражданскую позицию». Руководство ОмГПУ отмечает, что «университет должен оставаться вне политики», а правозащитники готовят жалобу в Рособрнадзор.

Во вторник старший преподаватель кафедры физического воспитания ОмГПУ Елена Пантюхова попросила студентов психологического факультета, пришедших к ней на занятие, посмотреть видеоролик «Закон о домашнем насилии. В чем обман?», в котором блогер Андрей Малахов рассказывает, что за законопроектом стоит программа «по вмешательству чиновников в жизнь семьи». После просмотра ролика преподаватель призвала проголосовать в опросах о принятии законопроекта в региональных пабликах «ВКонтакте». «Я не призывала студентов голосовать за или против закона. Я им говорила, девочки, посмотрите сначала этот видеоролик, если у вас сформируется мнение о законе, то проголосуйте,— объяснила “Ъ” госпожа Пантюхова.— Я не участвую в политической деятельности, не призываю голосовать на выборах и ходить на митинги. Я обратилась к ним как преподаватель к будущим педагогам, которые должны иметь свою гражданскую позицию и воспитывать гражданское общество».

Напомним, накануне в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные очередной версии проекта о профилактике домашнего насилия. На них эксперты сообщили, что «из десяти поданных заявлений о побоях в семье потерпевшие отзывают шесть-восемь», а полицейские регистрируют такие обращения примерно в половине случаев. При этом сами представители правоохранительных органов отмечали, что у них нет эффективных механизмов для защиты обратившихся к ним с жалобами.

Законопроект предполагает выдачу «охранных ордеров», запрещающих агрессорам приближаться к жертвам.

Сейчас, согласно опросу в паблике Госдумы «ВКонтакте», 88% респондентов из почти 100 тыс. принявших участие в опросе считают, что законопроект необходимо принять.

Елена Пантюхова в разговоре с “Ъ” отметила, что сама она не поддерживает законопроект, потому что, «он не отражает реального положения дел»: «Семья — самое безопасное место в России, а СМИ нам пытаются доказать обратное».

После занятий одна из студенток написала сокурсникам, что преподаватель просила «разослать (ссылки на опросы и видео.— “Ъ”) всему факультету, чтобы посмотрели (видео.— “Ъ”) и проголосовали», «проголосовать везде "нет"». Скриншот этой переписки другая студентка отправила Instagram-блогеру с 2,1 млн подписчиков Александре Митрошиной, которая его опубликовала. Правозащитница Алена Попова также разместила на своей странице в Facebook скриншот, где студентка передает просьбу преподавателя, и сообщила о намерении обратиться в Рособрнадзор.

Девушка, написавшая о сообщении госпожи Пантюховой, рассказала “Ъ”, что ее слова, попавшие на скриншот, были «вырваны из контекста», и «многие студенты, как и все адекватные люди, выступают за принятие закона».

Проректор по учебной работе ОмГПУ Наталья Макарова сказала “Ъ”, что для нее история с обсуждением закона о домашнем насилии на парах по физкультуре стала «полной неожиданностью»: «Я считаю, что университет вне политики»,— подчеркнула она. С этим согласилась завкафедрой физического воспитания Наталья Матюнина: «На нашей кафедре физического воспитания мы можем привлекать только к занятиям спортом, а не к политике».

По словам Елены Пантюховой, в июне этого года она просила студентов заполнить анкету об отношении к пенсионной реформе — АКСИО-8. Отметим, что в 2019 году агентство по культурно-социальным исследованиям общества, созданное левопатриотическим движением «Суть времени», провело опрос 85 606 человек об отношении россиян к пенсионной реформе.

В России дискуссия вокруг домашнего насилия возобновилась после того, как в январе 2017 года вступил в силу закон о декриминализации побоев. В октябре прошлого года международная неправительственная организация Human Rights Watch (HRW), осуществляющая расследование и документирование нарушений прав человека, подготовила доклад об изменении ситуации с домашним насилием в России, согласно которому в результате декриминализации причинители насилия стали меньше опасаться уголовной ответственности.

Елизавета Михальченко, Ксения Миронова