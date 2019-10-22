Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров». Участникам шоу предложено провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

«Здесь только ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни. Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят»,— говорится в видеоанонсе проекта.

Желающим поучаствовать в реалити-шоу предложено направить видеозаявку с рассказом о себе и причинах, побудивших принять участие в проекте. Съемки начнутся в ноябре.

Нило-Столобенская (Нилова) пустынь — православный мужской монастырь на острове Столбном на озере Селигер. Монастырь основан в XVI веке.