Ученых подготовили к конкурсу

Воронежские вузы при поддержке региональной власти представили курирующему образование вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минобрнауки Михаилу Котюкову проект создания в регионе научно-образовательного центра (НОЦ). Проект будет заявлен на федеральный конкурс в 2020 году. Качество его работы будет измеряться количеством молодых исследователей, иностранных студентов, а также количеством статей в международных журналах. Госпожа Голикова одобрила концепцию, но предупредила об ограниченном финансировании.

О контрольных показателях проекта НОЦ и индикаторах его реализации, которые были представлены Татьяне Голиковой и Михаилу Котюкову в конце минувшей недели, “Ъ-Черноземье” рассказали в крупнейшем в макрорегионе Воронежском госуниверситете (ВГУ). Планируется, что ВГУ в соавторстве с облправительством и другими местными вузами направит соответствующую заявку на финансирование проекта на конкурс по созданию центров в 2020 году.

Авторы проекта в очередной раз скорректировали его направленность. В представленной федеральным чиновникам концепции названы четыре направления работы НОЦ: биотехнологии, генетика и постгеномные технологии, наноматериалы, IT.

Первоначально местные власти и вузы видели НОЦ как площадку для исследований в области генетики, химии, математики и IT, потом было решено сосредоточиться на последних двух областях, отказавшись от химии и генетики.

Структура участников проекта со стороны научного сообщества также немного изменилась. Это по-прежнему десяток федеральных и местных НИИ, ВГУ, Воронежский педуниверситет, Воронежский аграрный госуниверситет, Воронежский лесотехнический госуниверситет (ВГЛТУ), имеющий статус опорного вуза Воронежский технический госуниверситет, Воронежский госуниверситет инженерных технологий, Воронежский медуниверситет. В числе участников теперь есть ВГЛТУ, но нет Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Пополнился проект компаниями, в том числе из соседних регионов Черноземья, и перечень индустриальных партнеров НОЦ. В их числе НЛМК (основная промплощадка в Липецке), Sanofi (завод инсулина в Орле), банк «Дом.РФ», Сбербанк, холдинги УГМК, «Эконива», «Эфко», «Агроэко», «Сибур», «Молвест».

Работу воронежского НОЦ как объединения университетов и компаний предлагают оценивать по шести группам показателей: по количеству патентов на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития РФ; количеству статей в научных журналах, индексирующихся в международных системах Scopus и Web of Science; количеству разработанных и переданных для внедрения в производство «конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции»; по числу иногородних и иностранных студентов; доле работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по направлению НОЦ; доле исследователей до 39 лет.

Почти по всем этим показателям с 2019 по 2024 год ожидается рост на около 30% от нынешних результатов семи вузов, которые войдут в НОЦ. Но роста публикационной активности от воронежских ученых ожидают в четыре раза — с 26 статей в международных журналах в этом году до 81 в 2024-м. Число патентов за этот период должно вырасти с 35 до 46, разработок для внедрения — с пяти до 15, иностранных и иногородних обучающихся — с 9,6 до 12 тыс. человек. Доля молодых исследователей среди участников НОЦ, как ожидается, вырастет с 45 до 55%, а прошедших переподготовку — с 5 до 19%.

Как поясняется в концепции, ее авторы видят НОЦ как инструмент взаимодействия ведущих образовательных организаций региона, научных организаций и инновационно-технологических организаций, действующих в реальном секторе экономики. От него ожидают «интеграции и синергии участников путем объединения их компетенций» для подготовки квалифицированных кадров и создания научно-технологических разработок.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления перед молодыми учеными в ВГУ в конце прошлой недели отметила, что «проект по созданию НОЦ — это не раздача бюджетных денег. На 15 проектов до 2022 года из федерального бюджета выделяется 8,4 млрд руб. Еще 134 млрд руб. должны быть привлечены с рынка, от бизнеса», — сказала вице-премьер.

Госпожа Голикова также предположила, что создание НОЦ в Воронежской области — «сложнейшая тема, но перспективы к победе на конкурсе у региона есть». По ее словам, две волны конкурса запланированы в 2020 и 2021 годах, во время каждой из них будет создано по пять центров. «Если не победите в первый раз, остается еще второй конкурс», — заключила она.

Сергей Калашников