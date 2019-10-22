Виталий Милонов собрался на Хэллоуин

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен создать горячую линию, на которую родители смогут присылать жалобы на празднование Хэллоуина в школах. Депутат напомнил, что Хэллоуин базируется на «исторической религиозной традиции ряда полуисчезнувших народов Европы», а в России его можно проводить лишь в соответствии с законодательством, регламентирующим миссионерскую деятельность и религиозные организации. Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что особо пагубное влияние праздник наносит сознанию детей, которые воспринимают смерть как часть веселой игры. В России Хэллоуин воспринимается скорее как карнавал, без отождествления с религией, считает эксперт Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Депутат Госдумы от Единой России Виталий Милонов заявил, что для проведения религиозных праздников в школе должна быть зарегистрирована соответствующая религиозная организация.

«В России отсутствует как таковая церковь Сатаны, которая бы позволила авторизированно проводить Хэллоуин. Соответственно, попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуина в школе является грубейшим нарушением российского законодательства»,— отметил господин Милонов.





Традиционно Хэллоуин отмечается 31 октября, но в некоторых развлекательных заведениях в России празднование переносят на последние выходные октября.

Господин Милонов подчеркнул, что депутаты Госдумы будут осуществлять мониторинг исполнения законодательства, и тому, кто захочет провести Хэллоуин в школе, «не поздоровится»: «Я хочу объявить горячую линию, чтобы мне писали родители, если они увидят в своей школе, что начали, как говорят в петербургском парламенте, телебонить о Хэллоуине. Соответственно, сообщайте — будем разбираться, будем серьезно разбираться».

Присутствующий на пресс-конференции в НСН протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что игры со злом, которые практикуются на праздновании Хэллоуина, могут привести к самым непредсказуемым последствиям: «На самом деле изображается с помощью этого так называемого праздника образ зла. И игра с образом зла не может быть только игрой: ты играешь с бесом, а он играет с тобой, и он поиграет с тобой так, что тебе это очень не понравится, через самые разные вещи»,— предостерег священнослужитель. Он заявил, что в 1990-е годы празднование Хэллоуина в школах навязывалось «пропагандистским Западом», потом руководство России одумалось, но «жесткое навязывание праздника» продолжается через рекламу, игры. Главную опасность, по мнению священника, Хэллоуин несет для детского сознания.

Праздник, по словам господина Чаплина, отождествляет смерть с элементом игры, изображает ее чем-то ярким и легким.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что в школах может праздноваться Хэллоуин, но только с письменного согласия родителей. При этом, по мнению эксперта, редкий школьник в России знает о религиозных истоках празднования Хэллоуина, для них это скорее традиция, связанная с карнавальной культурой. «Если поговорить и с учащимися, и с теми, кто праздник устраивает и продает костюмы, для них никакого религиозного содержания нет,— отмечает господин Лункин.— Это веселая гротескная традиция, связанная с карнавальной культурой, стремлением подурачиться. Ничего религиозного ни из какого школьника вы не достанете, спрашивая, что такое Хэллоуин». Он добавил, что в России праздник не так распространен, как в США, где на каждом шагу можно встретить его элементы. Полностью запретить в России праздновать Хэллоуин, по мнению эксперта, невозможно: «Это нужно запретить людям в частном порядке надевать страшные маски? Ввести запрет на тыквы или бороться с производителями тыкв, чтобы не было соблазна использовать их не по назначению? Все, что можно выдумать на этот счет, довольно смешно звучит».

Елена Рожкова