Экс-глава вернулся в республику

Несмотря на пожелания главы Калмыкии Бату Хасикова, чтобы исполнительную власть республики в Совете Федерации представлял продюсер промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаев, сенатором назначен бывший руководитель субъекта Алексей Орлов. Соответствующий указ господин Хасиков подписал в минувший понедельник. Глава Калмыкии объяснил назначение тем, что для решения проблем республики необходим опыт тех, кто уже занимался этим прежде. Ранее в Элисте прошли три митинга против кадровой политики Бату Хасикова. Эксперты полагают, что глава региона своим решением показал полную зависимость от Кремля.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении бывшего руководителя республики Алексея Орлова представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Господин Орлов был одним из трех кандидатов, предложенных господином Хасиковым в качестве возможных претендентов на кресло в сенате в случае его избрания главой республики. На место в Совете Федерации также претендовали продюсер промоутерской компании Fight Nights Global Сангаджи Тарбаев и бывший депутат Калмыкии директор по нормотворчеству компании «Методика» Юрий Сенглеев.

Бату Хасиков был избран главой Калмыкии 8 сентября этого года и более месяца не мог определиться с членом Совета Федерации от исполнительной власти. На пресс-конференции после выборов он сказал, что видит в кресле сенатора Сангаджи Тарбаева. «Я считаю, что республику Калмыкия в Совете Федерации должен представлять человек с безукоризненной репутацией и человек, готовый работать с полной самоотдачей, я за это борюсь…Как все сложится, я не буду загадывать, но мое желание на сегодняшний день — чтобы в Совете Федерации Калмыкию представлял Сангаджи Тарбаев»,— заявил тогда господин Хасиков. С 37летним господином Тарбаевым Бату Хасикова связывают давние дружеские и деловые отношения, в 2010 году они вместе основали компанию Fight Nights Global.

Комментируя назначение Алексея Орлова на своей странице в Instagram, господин Хасиков написал, что ему «нужна была пауза, чтобы рассеялся дым». «В Калмыкии есть тяжелые вопросы. И чтобы их решить, необходимо использовать знания тех, кто пытался сделать это ранее. Но в силу различных причин не смог. Я даю Орлову Алексею Маратовичу возможность исполнить свой долг. Поработать на благо Калмыкии в Совете Федерации. Сделаю так, чтобы результат его работы был прозрачен. Чтобы это видел и ощущал народ»,— отметил глава республики, подчеркнув, что теперь Алексей Орлов «своими делами ответственен в том числе и за спокойствие и единение в нашей республике».

Алексей Орлов руководил Калмыкией с 2010 года. В марте этого года он досрочно ушел в отставку с поста главы республики, его полномочия заканчивались в сентябре текущего года.

В конце сентября, 1 октября и 14 октября этого года в Элисте состоялись митинги против кадровой политики Бату Хасикова. Последний митинг, по оценкам организаторов, собрал порядка 2 тыс. человек. Протестующие выражали недовольство тем, что по рекомендации руководителя республики врио главы Элисты был назначен Дмитрий Трапезников, с 2015 по 2018 годы занимавший пост первого заместителя руководителя администрации главы ДНР, начальника управления внутренней политики республики. Кроме того, жители республики требовали отказаться от назначения экс-главы региона Алексея Орлова на должность сенатора от Калмыкии. Администрация Элисты уже согласовала очередной митинг против кадровой политики Бату Хасикова на 27 октября. Заявителем выступило республиканское отделение «Яблока». В акции планируется участие 5 тыс. ­человек.

Заместитель председателя Народного хурала Калмыкии Николай Нуров говорит, что ожидал назначения Алексея Орлова. «Если бы он не был основным претендентом на кресло сенатора, он бы изначально не попал в список. Сангаджи Тарбаев, на кандидатуре которого настаивал Бату Хасиков, не проходил по „цензу оседлости“ (претендент в Совет Федерации должен постоянно проживать на территории субъекта не менее пяти лет. — „Ъ“). Насколько я знаю, договоренность о том, что Алексея Орлова назначат в Совет Федерации, была изначально. Такие соглашения надо исполнять, говорить с Кремлем по-другому нельзя»,— считает господин Нуров. Комментируя митинги, он отметил, что недовольство было вызвано не столько кадровой политикой Бату Хасикова, сколько в целом плохой экономической обстановкой в регионе. «И в этой ситуации у нас до сих пор нет правительства, все главы ведомств семь месяцев в статусе исполняющих обязанности. Впереди отопительный сезон, а люди видят шараханье власти из стороны в сторону»,— считает господин Нуров.

Глава регионального отделения «Яблока», член исполкома организации «Съезд ойрат-калмыцкого народа» Батыр Боромангнаев говорит, что решение Бату Хасикова назначить сенатором Алексея Орлова было предсказуемым. «В такой ситуации впору менять самого Хасикова. Дело не в том, что Алексей Орлов не пользуется уважением калмыков, а в том, что глава республики оказался абсолютно не самостоятельным человеком и выполняет волю администрации президента РФ.Будучи главой республики, он должен быть более независимым, а воспринимается как человек Кремля. Люди, сидящие в Москве, не в состоянии понять местной специфики»,— отмечает господин Боромангнаев.

Сергей Петунин