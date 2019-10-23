Wizz Air нацелился на четверть пассажиропотока Пулково

“Ъ” стали известны подробности расширения маршрутной сети венгерского лоукостера Wizz Air в Пулково с учетом теоретического введения режима седьмой и пятой степени свободы воздуха. По данным “Ъ”, Wizz Air может нарастить пассажиропоток из петербургского аэропорта к 2025 году до 5 млн человек — это около четверти всего пассажиропотока Пулково по итогам 2019 года. При благоприятном стечении обстоятельств с либерализацией авиасообщения в аэропорту Петербург станет интересным направлением с двухсторонним пассажиропотоком, отмечают эксперты.

Wizz Air может расширить маршрутную сетку из Пулково с двух до 15 авианаправлений, увеличивая пассажиропоток из аэропорта до 5 млн человек к 2025 году, при введении седьмой и пятой степени свободы воздуха, сообщили “Ъ” несколько источников, участвовавших во встрече губернатора города Александра Беглова с генеральным директором венгерской авиакомпании Джозефом Варади. Лоукостер заказал новые самолеты и в перспективе будет иметь свободный парк воздушных судов, которые перевозчик готов поставить на перспективные направления, поясняет источник “Ъ” в отрасли. О каких именно маршрутах идет речь, в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково) не уточнили, в Wizz Air не прокомментировали запрос “Ъ”.

Wizz Air — один из крупнейших лоукост-перевозчиков в Центральной и Восточной Европе. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы по маршруту в Лондон и Будапешт из Петербурга. Согласно открытым данным, компании холдинга Wizz Air оперируют 119 воздушными судами. Перевозчик заказал 274 воздушных судна у Airbus, включая A320, A321neo и A321XLR. Пассажиропоток авиакомпании за предыдущий год вырос на 16,7%, до 34,6 млн человек. Прогнозный темп роста на следующий период — 17% до 40 млн пассажиров. Чистая прибыль за финансовый год, завершившийся 31 марта 2019 года, составила €291,6 млн, выручка — €2,3 млрд.

Если авиационные власти РФ одобрят введение режима открытого неба в Петербурге без существенных ограничений (см. “Ъ” от 18.09.2019), то к 2025 году пассажиропоток Пулково может вырасти до 35 млн человек, прогнозировали ранее в ВВСС. Таким образом, операционные показатели, заложенные в мастер-плане ВВСС (рост пассажиропотока до 25 млн человек к 2023 году и до 35 млн человек к 2039 году) могут быть достигнуты ранее.

Как сообщал ранее “Ъ”, безусловных пятой и седьмой свобод воздуха Пулково все-таки не получит. ВВСС подали в Минтранс заявку с сеткой маршрутов в 33 страны, треть из них одобрена ведомством, по остальным направлениям ведутся консультации. Список практически полностью состоит из европейских стран, в него также входят Израиль и Кипр, однако перечень не включает ни одного азиатского государства (см. “Ъ” 25.09.2019). Условия по каждому из направлений могут включать полеты во вторые аэропорты городов и другие населенные пункты, помимо столицы. Такая ручная регулировка связана с защитой интересов отечественных авиакомпаний. Окончательное решение правительство России примет в декабре 2019 года.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что продолжают работу над «форматом», в котором будет реализован режим открытого неба в Пулково. «Исходим из того, что будут тщательно просчитаны и учтены все риски и бенефиты авиакомпаний, аэропорта, города и авиационных пассажиров. Баланс интересов всех сторон — основной приоритет»,— сообщил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова.

Кроме Wizz Air, заявки на полеты подали ирландская Ryanair и британская EasyJet. Планы перевозчиков пока неизвестны. На вопрос, когда власти Петербурга могут провести аналогичные встречи с Ryanair и EasyJet, вице-губернатор Эдуард Батанов предположил, что последние должны прочитать о визите и планах Wizz Air в газете.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что при благоприятном стечении обстоятельств полеты из Петербурга будут интересны не только Wizz Air. Теоретически, объясняет эксперт, Северная столица может предложить двухсторонний пассажиропоток: ни для кого не секрет, что в погоне за недорогими билетами петербуржцы готовы добираться в соседнюю Финляндию по земле, для того чтобы продолжить путешествие на лоукостере. За небольшую доплату можно летать напрямую из Петербурга, предполагает он. С другой стороны, Петербург для иностранных туристов — это место для проведения отличного уикенда за умеренные, по европейским меркам, средства. Не хватало только упрощения визового режима, но электронные визы значительно увеличивают привлекательность города для таких путешественников, подчеркивает эксперт. Раз есть рынок с большим потенциалом, безусловно, лоукостеры придут на него, как минимум, попробовать свои силы, отмечает господин Пантелеев. Российские авиакомпании, как следует из позиции Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, главной проблемой видят не то, что в Пулково придут авиакомпании, которые откроют новые рынки, то есть привезут в город тех пассажиров, которых раньше не было, а то, что лоукостеры отнимут часть их пассажиропотока. Господин Пантелеев отмечает, что российские авиакомпании, скорее всего, не рассматривают режим электронных виз как возможность для развития перевозок в Пулково.

Яна Войцеховская