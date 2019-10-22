Оборонщика скомпрометировали похищением

В Санкт-Петербурге суд признал Вячеслава Борисова виновным в похищении гендиректора оборонного предприятия АО «Заслон» Александра Горбунова и приговорил к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Осужденного также считают одним из главных участников покушения на журналиста Олега Кашина, которое было совершено в 2010 году. Единственный неосужденный участник похищения сейчас находится в международном розыске.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Вячеслава Борисова признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, организованное группой лиц). Как установил суд, Вячеслав Борисов вместе с сообщниками, осужденными в июле прошлого года на сроки от шести до шести с половиной лет лишения свободы, похитил генерального директора ОАО НТЦ «Завод Ленинец» (сейчас — АО «Заслон») Александра Горбунова. Целью преступления было получение информации репутационно-делового характера, компрометирующей господина Горбунова, для ее использования в будущем в своих интересах. Своей вины Вячеслав Борисов не признал. Дело горсуд Санкт-Петербурга слушал в закрытом режиме. Связаться с адвокатом фигуранта “Ъ” не удалось.

Среди неосужденных участников преступления остался лишь предполагаемый организатор похищения — бывший начальник службы безопасности завода Александр Мешков. Две недели назад Московский райсуд Санкт-Петербурга заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания.

Сейчас Александр Мешков находится в международном розыске. По версии следствия, он выделил на операцию около 3 млн руб.

Похищение Александра Горбунова произошло в 2014 году вблизи АО «Заслон». Одетые в форму омоновцев злоумышленники вытащили предпринимателя из машины, надели ему на голову мешок и после укола снотворного отвезли в частный дом в Ленобласти. Фигуранты уголовного дела, по версии следствия, хотели добиться от гендиректора АО «Заслон» сведений о его бизнесе, а также признания в организации покушения на журналиста Олега Кашина. Среди фигурантов были Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, которые подозреваются в исполнении нападения на журналиста Олега Кашина. Осужденный Вячеслав Борисов, по версии следствия, занимался покупкой форменной одежды сотрудника ГИБДД, светосигнального устройства для спецмашин, а также осуществлял маскировку автомобиля, наклеив на него магнитную ленту, набор букв и светосигнальное устройство.

Сам Александр Горбунов был задержан в июне 2015 года по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатки, осуществленном организованной группой (ч. 3 ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ). Его считают организатором нападения на Олега Кашина. Александр Горбунов, по версии следствия, решил отомстить журналисту за то, что тот «в переписке в интернет-журнале» оскорбил его знакомого, губернатора Псковской области Андрея Турчака. За исполнение заказа, по данным следствия, Александр Горбунов передал Даниле Веселову 3,3 млн руб. Расследованием уголовного дела о нападении на Олега Кашина занимается центральный аппарат Следственного комитета России. В сентябре 2015 года журналист заявлял, что дело о покушении на него раскрыто. «Суда так и нет, четыре года уже»,— написал сегодня в Facebook Олег Кашин.

Марина Царева, Санкт-Петербург