«Бедность не побеждена, но немножечко отступает»

Пусть социологи разбираются — так Дмитрий Песков прокомментировал очередные данные о росте бедности в России. Пресс-секретарь президента вновь повторил тезис о том, что не совсем понимает, откуда берутся все эти данные. Ранее Росстат сообщил, что в стране выросло число семей, которым денег хватает лишь на одежду и еду. Однако при ближайшем рассмотрении получается, что новость не выглядит совсем негативной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новых конфликтов вокруг методики расчета важных для страны показателей.

Согласно выводам Росстата, количество так называемых «очень бедных» или «беднейших» категорий в России сокращается, при этом растет число «просто бедных». Дмитрий Песков предложил относиться к данным Росстата аналитически. Придется последовать совету. Утром 22 октября вышла новость, что согласно новым данным статистики, в России увеличилось число бедных. Настроение, естественно, ухудшается — вроде накануне премьер говорил, что в экономике страны все хорошо, а, выходит, что нет.

Бедность – это ключевой показатель, который тянет нас назад, и который никак не удается победить.





Однако вдруг оказывается, что новость не то чтобы хорошая, но, скажем так, умеренно-оптимистичная. Бедность, конечно же, не побеждена, но немножечко отступает. К примеру, согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года, 15,2% опрошенных сообщило, что денег им хватает только на еду, а с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ у них сложности. Это как раз те самые «очень бедные». В первом квартале 2018 года таковых было 16,7%. То есть ситуация улучшилась. «Очень бедные» переходят на новый уровень — они становятся «просто бедными». Тем не менее люди постепенно выбираются из критической ситуации, а категория «просто бедных» соответственно расширяется.

По словам Росстата, число российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%.

Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя если вдуматься, оптимизм убавляется: почти половина населения страны может позволить себе только самое необходимое. Прибавляем сюда еще 15% «очень бедных», и получается совсем все безрадостно — 65% наших граждан живет не лучшим образом. Возвращаемся к Дмитрию Пескову — пресс-секретарь президента предлагает оставить все это ученым, иными словами, не брать в голову: «Давайте не будем с вами забывать, буквально несколько месяцев назад мы видели аналогичную информацию про обувь. Откуда берутся эти данные — трудно понять, тогда вроде много людей обувь не могло себе купить, теперь уже могут. Поэтому, если все сопоставить, иногда возможно это объяснить только с научной, социологической точки зрения. Наверное, лучше, чтобы социологи и ученые это и объясняли».

Почему разрыв между богатыми и бедными в России увеличивается и чем это опасно для общества Читать далее

Хорошенькое дело. Это что же получается, одно из ключевых российских государственных учреждений непонятно что там считает, и лучше не обращать на это внимания. Хотя с другой стороны, Дмитрий Сергеевич прав, реальная жизнь у нас — это одно, а официальные данные — совсем другое.

Ведь так везде: гражданин говорит, что денег мало, а власть в ответ, что у нас зафиксирован беспрецедентный рост зарплат. Государство все обязательства выполняет. Ну, если вам не хватает, идите в бизнес — там много платят. В конце концов можно изменить методику: посчитать по-другому — глядишь, картина изменится. Хотя с другой стороны, может, это и не бедность вовсе.

Еда есть, одежда есть, счета оплачены — что еще человеку надо. Отстаньте от государства.

Выход есть: нужно просто отменить понятие «бедность» и назвать данную категорию, например, люди со средними и малыми доходами — средний или малый класс. Звучит лучше. И тогда все у нас поправится. Иными словами, нужна большая реформа научных терминов. На такое дело и бюджета не жалко.