Доходы богатых вырвались вперед

Богатства в России распределились неравномерно: почти все они принадлежат 10% самых состоятельных граждан. Аналитики швейцарского банка Credit Suisse подсчитали, что за первое полугодие 2019 годы в стране стало больше долларовых миллиардеров — с 74 до 110 человек. Увеличилось и количество миллионеров: год назад их было 170 тыс., а сейчас без малого 250 тыс. человек. Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, говорят, что разрыв между богатыми и бедными будет только увеличиваться. Но к чему это может привести? Разбирался Владислав Викторов.

О том, что в России увеличилось количество долларовых миллиардеров, американский журнал Forbes рапортовал еще в марте. Тогда издание включило в список богатейших людей мира четырех «новичков», среди которых сын владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Всего же Forbes насчитал 98 миллиардеров из России, а теперь специалисты Credit Suisse нашли 110. Впрочем, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров считает, до этого фамилии многих из них не появлялись в международных рейтингах лишь потому, что об их капиталах никто и не знал: «Происходят серьезные мероприятия по выводу активов из тени состоятельными лицами, которые вынуждены в связи с геополитической ситуацией декларировать свои активы.

Мы видим становление новых представителей состоятельного класса.





Безусловно, неравенство растет».

В отчете Credit Suisse любопытным кажется и пункт о распределении всех богатств страны. По данным аналитиков, 83% богатств принадлежит 10% самым состоятельным россиянам. Цифра кажется внушительной, но профессор Высшей школы экономики Иван Родионов говорит, что пугаться не стоит. В отчете речь, скорее всего, идет об объеме личных накоплений, а с этим у многих граждан действительно проблемы, добавляет он: «В отличие от других стран, в нашей стране у многих есть в собственности квартиры. То, что денежные доходы или вложения в акции относятся к 10% людей, вполне понятно: у нас не было традиции накоплений».

Однако аналитики швейцарского банка отмечают, что показатель концентрации богатств в России самый высокий в мире. В США, например, у 10% самых состоятельных граждан находится 76% всех благ стран, а в Китае — и того ниже — 60%. Для России это повод задуматься, говорит глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин: «Мы видим тренд только на еще большую концентрацию благосостояния у узкой группы.

Это очень плохой тренд: экономика не развивается, конкуренция находится в состоянии стагнации и, соответственно, новых бизнесов не появляется».

А вот начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что цифры в отчете Credit Suisse существенно занижены. Аналитики, скорее всего, не учли, что в России многие до сих пор предпочитают наличные. А сам по себе разрыв между богатыми и бедными в условиях рыночной экономики не так страшен, но не в российских реалиях. «Есть чрезвычайно мощное расслоение в российском обществе. Этот процесс идет рука об руку со становлением государственного капитализма. Утрачиваются стимулы расти, что ведет к неэффективности общества. Постепенно вымывается средний класс. Когда достигает неравенство фатального уровня, это ведет к росту протестных настроений в обществе»,— говорит Максим Осадчий.

Почему глобальная численность среднего класса впервые за десять лет не увеличилась Читать далее

На вымывание среднего класса в начале октября указывали и аналитики Высшей школы экономики. Специалисты подсчитали, что сейчас только 7% граждан относится к этой категории. При этом чтобы выбыть из среднего класса, достаточно завести ребенка. Другая ситуация наблюдается в рейтингах самых состоятельных людей. Там топ-10 не меняется уже несколько лет. Между тем в Росстате сообщили о росте доли семей, чьих средств хватает только на еду и одежду. В 2019 году их число достигло почти 50%.