Работодатели скорректируют размеры штатов

Каждая десятая компания планирует сократить штат сотрудников в следующем году. К таким выводам пришли аналитики компании HeadHunter. Специалисты опросили около 150 работодателей. Из них 9% задумались или решили сократить численность персонала, более 60% планируют расширить штат и еще 20% намерены оставить все без изменений. При этом почти половина опрошенных сообщила, что готова повысить зарплаты своим сотрудникам.

“Ъ FM” узнал у российских работодателей, видят ли они предпосылки для массовых сокращений в своих отраслях:

Максим Валецкий, владелец компании Mr.Doors: «Мы и сейчас, и в следующем году планируем набирать людей, поскольку нам не хватает персонала. Если брать российский рынок, то все зависит от ситуации в самой компании: насколько хорошо идут продажи, насколько сильный бренд. Так, у нас есть лидер рынка — это “Аскона”, там рост составляет 42%, а есть несколько аутсайдеров, которые, наоборот, разорились». Александр Рапоппорт, ресторатор: «Несмотря на кризис на рынке и другие проблемы, ресторанная индустрия хорошо развивается, появляется большое количество игроков, поэтому заметного сокращения штата в нашем сегменте не наблюдается: люди едят и будут есть. Я не вижу пока ничего, что предсказывало бы падение спроса в сегменте». Игорь Буланцев, заместитель гендиректора компании «Уралхим»: «У нас есть два взаимопротивоположных тренда. С одной стороны, мы, безусловно, рассматриваем различные пути повышения эффективности. С другой стороны, у нас большая инвестиционная программа, куда мы набираем много людей. У каждой компании своя политика, поэтому кто-то сокращает персонал, кто-то нет».

По прогнозам Росстата, в сентябре больше 50 тыс. россиян могли попасть под сокращения. В зоне риска были те, кто работает на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования. Генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова уверена, что в ближайшее время могут уволить сотрудников еще нескольких сфер: «Сокращения могут затронуть сферу производства, но это не связано с экономической ситуацией. Компании начинают увольнять людей, поскольку вводятся автоматизированные системы. Например, в сфере строительства персонал сократили где-то на 10%. Крупные игроки розницы, ритейла также проводят цифровизацию производства, многие магазины стали открывать онлайн-площадки. Но увольняют в основном рабочий персонал, менеджмент среднего звена, но никак не руководителей, потому что они как раз занимаются развитием бизнеса, и здесь мы, наоборот, видим, что компании проводят дополнительный набор».

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При этом по сравнению с прошлым годом, компаний, намеренных сократить штат, стало в два раза меньше — тогда так отвечала пятая часть всех опрошенных. А увеличивать количество сотрудников в 2018-м планировали лишь 44% работодателей.

Лилия Галявиева