Крымский «Беркут» остался без чемпионки

Центральный районный суд Симферополя отклонил жалобу на увольнение из отряда «Беркут» Росгвардии одной из немногих служивших в ней женщин — старшего сержанта полиции Ирины Харланчук. Чемпионка Украины по тайскому боксу была уволена в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Ее признали виновной в управлении автомобилем без прав и в отказе от медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови. Супруг Ирины Харланчук полагает, что ее подставили после отказа заплатить за продвижение по службе.

Старший сержант Ирина Харланчук, уволенная из силовой структуры, в иске к крымскому управлению Росгвардии просила восстановить ее в должности полицейского (бойца) оперативного отделения отряда мобильного особого назначения «Беркут». В судебном заседании она пояснила, что перевод ее на нижестоящую должность является достаточным наказанием за совершенное правонарушение.

Постановление мирового судьи судебного участка №47 Керченского судебного района Республики Крым по делу в отношении Ирины Харланчук было принято в мае 2019 года. В ходе разбирательства было установлено, что около семи утра 23 марта 2019 года в городе Керчи она управляла автомобилем, не имея прав. Ирина Харланчук была остановлена инспектором ДПС, и у него возникли основания полагать, что она находится в состоянии опьянения — «по признаку запаха алкоголя изо рта последней». Из материалов суда следует, что инспектором ДПС было неоднократно предложено ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте или в условиях медицинского учреждения, ни на одно из них Ирина Харланчук не ответила согласием. Это было расценено инспектором ДПС как отказ от его прохождения. Все эти факты были зафиксированы с помощью видеосъемки.

Сама сотрудница Росгвардии признала лишь свою вину в езде без прав, отказ от прохождения медицинского освидетельствования она отрицала. «Сотрудники полиции не вполне доходчиво объяснили ей необходимость пройти освидетельствование. Она не поняла этого, а сотрудники ДПС посчитали это отказом»,— пояснил “Ъ” ее адвокат Андрей Сербин. Принимая постановление в отношении Ирины Харланчук суд учел, что она имеет дочь, не достигшую к моменту рассмотрения дела 14-летнего возраста, и является сотрудником Росгвардии. Это помогло ей избежать административного ареста. Сотрудница «Беркута» была признана виновной в административном правонарушении (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), и ей был назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Представитель Росгвардии пояснил в суде по иску Ирины Харланчук, что ее действия (управление машиной без водительского удостоверения и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) были рассмотрены как проступок, порочащий честь сотрудника ведомства. Также во внимание было принято, что факт административного нарушения был скрыт от руководства ОМОН «Беркут» и выяснился лишь в ходе проведения служебной проверки в месячник безопасности дорожного движения.

В документах суда сказано, что законодатель, определяя правовой статус сотрудников органов внутренних дел, вправе устанавливать для этой категории граждан «особые требования, в том числе к их личным и деловым качествам, и особые обязанности, обусловленные задачами». Возможность увольнения со службы сотрудника органов внутренних дел, более не отвечающего указанным выше требованиям, предопределена «необходимостью комплектования правоохранительных органов лицами, имеющими высокие морально-нравственные качества». Также в решении об увольнении есть ссылка на определение Верховного суда РФ, в котором сказано, что в случае совершения сотрудником органов внутренних дел проступка, порочащего его честь, он подлежит безусловному увольнению, а контракт с ним — расторжению.

В итоге Центральный райсуд Симферополя счел, что вид дисциплинарного наказания, наложенного на истца, соответствует тяжести совершенного проступка. В удовлетворении иска Ирине Харланчук было отказано.

Муж Ирины Харланчук Александр Максимов сообщил “Ъ”, что его супруга (чемпионка Украины 2008 года по тайскому боксу) служила в правоохранительных органах четыре года, в том числе во вневедомственной охране, последние шесть месяцев из них — в ОМОН «Беркут». Она занималась кабинетной работой, но хотела стать офицером и перевестись в бойцы спецподразделения. По словам господина Максимова, проблемы у Ирины возникли после того, как она отказалась заплатить 250 тыс. руб. за повышение в звании (разговор о предполагаемых поборах никто не зафиксировал). Он также рассказал, что в день совершения правонарушения Ирина Харланчук сидела в его машине на стоянке и ждала автобус, чтобы уехать в Симферополь. По его словам, подъехавшие сотрудники ДПС попросили ее отодвинуть машину. «Она отодвинула, хотя прав у нее не было, но она училась водить в автошколе. Начали составлять протокол и предложили ей подписать документы, чтобы машину не забирать, что она была за рулем без прав. Она взяла и подписала, а там, в документах, было, что она в нетрезвом состоянии»,— рассказал Александр Максимов. Он также сообщил, что обжаловать судебное решение они не планируют, считая это бессмысленным.

Вадим Никифоров, Симферополь