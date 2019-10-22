Кировская область планирует привлечь долгосрочные кредитные линии на 3 млрд рублей

Министерство финансов Кировской области объявило пять открытых аукционов для привлечения кредитных линий суммарно на 3 млрд руб. Как сообщается на портале госзакупок, начальная (максимальная) стоимость всех контрактов составляет 7,5% годовых, срок привлечения всех средств – три года.

Планируется привлечь две кредитные линии с лимитом по 1 млрд руб. (стоимость контракта составит 225 млн руб. за каждую), две линии с лимитом каждая 400 млн руб. (стоимость контракта – 90 млн руб.), и одну с лимитом 200 млн руб. (стоимость – 45 млн руб.). Деньги привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Анастасия Еремина