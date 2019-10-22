Верховный суд Чувашии подтвердил приговор экс-гендиректору «РЖДС-регион»

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии оставила без изменения обвинительный приговор в отношении экс-гендиректора ООО «РЖДС-регион» Светланы Романовой. Как сообщал “Ъ”, Калининский райсуд Чебоксар в августе признал Романову виновной в мошенническом хищении вместе с осужденным в 2015 году бывшим заместителем генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Семеном Млодиком 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил ее к одному году колонии общего режима.

Прокуратура Чувашии и представитель потерпевшей стороны — ЗАО «Промтрактор-Вагон» — в своей апелляции и на сегодняшнем заседании судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашии настаивали на отмене приговора райсуда в связи со слишком мягким, по их мнению, наказанием Светланы Романовой и требовали ужесточения наказания: надзорный орган просил для Светланы Романовой три с половиной года реального лишения свободы, представитель ЗАО «Промтрактор-Вагон» — трех лет тюрьмы.

Верховный суд Чувашии в итоге счел приговор Калининского райсуда Чебоксар Светлане Романовой обоснованным, оставив его в силе.

Адвокат Светланы Романовой Максим Никитин заявил “Ъ”, что Верховный суд Чувашии принял законное и обоснованное решение.

«Светлана Романова была лишь номинальным директором ООО "РЖДС-Регион", не являлась самостоятельным лицом, выполняя указания Семена Млодика, который фактически руководил обществом и был его бенефициаром. С учетом возраста Романовой, факта признания ею своей вины и роли в совершении преступления приговор райсуда и сегодняшнее решение Верховного суда Чувашии абсолютно законные и обоснованные»,— сказал господин Никитин.

О приговоре читайте в публикации “Ъ” «Аферу облегчило признание».

Олег Ерусланов, Чебоксары