Стадион «Локомотив» в Орске восстановят за 25 млн рублей

Реконструкция стадиона «Локомотив» в Орске, по предварительной информации, обойдется бюджету Оренбургской области в 25 млн руб. Об этом сообщает правительство региона.

Кроме того, обновление объекта будет включать постройку двухуровневого физкультурно-оздоровительного комплекса на площади 1,4 тыс. кв. м. Здесь же будет обустроено футбольное поле с искусственным покрытием и каркасными трибунами, баскетбольной и волейбольной площадками, а также хоккейный корт и дорожки для бега. Стоимость обустройства комплекса с оборудованием составит 55 млн руб.

Стадион «Локомотив» располагается в жилом массиве возле станции Орск. В этом районе проживают 18 тыс. жителей и работает пять школ. На указанной территории «Локомотив» является единственным стадионом.

По словам губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, в будущем физкультурно-оздоровительном комплексе планируется проводить уроки физкультуры. После того, как проект объекта будет готов, определят объем средств на его строительство.

Георгий Портнов