Санаторий «Россетей» может получить 1,5 млрд рублей на покупку «Воронежской горэлектросети»

МРСК Центра (входит в холдинг «Россети») намерена предоставить кредит на 1,54 млрд руб. своему дочернему предприятию, санаторию «Энергетик» для приобретения активов АО «Воронежская горэлектросеть». Об этом сообщил DeFacto со ссылкой на официальные данные сетевой компании. Кредит должен быть выдан под 8% годовых до 31 декабря 2022 года. Таким образом, сумма сделки с учетом процентов может составить 1,93 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, тамбовское АО «Санаторий “Энергетик”» зарегистрировано в июне 2003 года. Генеральный директор — Алла Зайченко. Уставный капитал — 15,4 млн руб. Единственный акционер - МРСК Центра. Выручка санатория по итогам 2018 года составила 45,8 млн руб., чистая прибыль — 257 тыс. руб. Мэрия Воронежа, напомним, накануне вновь продлила сроки проведения конкурса по продаже 100% акций «Воронежской горэлектросети» до 29 октября. Ранее конкурс назначался на 13 августа. По утвержденным в ноябре прошлого года условиям продажи предприятия, начальная цена активов должна составить 1,5 млрд руб. МРСК Центра в 2017 году уже пыталась получить актив, но проиграла соответствующий конкурс структурам, близким к экс-депутату облдумы Вадиму Ишутину. Впрочем, результаты торгов были отменены.

Подробнее о том, какие инвестиционные планы у МРСК Центра в регионе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежская область попала в “Россети"».

Ирина Лобанова