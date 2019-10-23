Raven долетит до «Севера»

На рынке логистической недвижимости готовится одна из крупнейших сделок — логистический комплекс «Ориентир-1» на Ленинградском шоссе в ближайшем Подмосковье может приобрести британская Raven Property Group. Учитывая, что все складские площади занимает Ozon, а будущее ритейла за онлайн-торговлей, комплекс можно назвать одним из самых интересных инвестиционных объектов, говорят консультанты.

Британская Raven Property Group (ранее Raven Russia) может заключить крупнейшую за год сделку на российском рынке складской недвижимости, рассказали два источника “Ъ”, знакомых с фактом переговоров. Речь идет о продаже логистического комплекса «Север-1» в Солнечногорске на Ленинградском шоссе. По словам одного из собеседников “Ъ”, вторым претендентом на этот склад было совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабской Mubadala. Но представитель РФПИ опроверг текущий интерес консорциума к объекту. В Raven и «Ориентире» отказались от комментариев.

«Север-1» занимает площадь около 110 тыс. кв. м, арендатором комплекса ранее была IKEA, а с 2018 года площади занимает Ozon. Комплекс принадлежит компании «Ориентир» Елены Бондарчук. Сама госпожа Бондарчук была гендиректором и партнером складского девелопера «PNK-Чехов», а в 2011 году создала «Ориентир» (до 2017 года компания называлась «Логопарк Девелопмент»). В Солнечногорске «Ориентир» изначально построил два комплекса «Север», но второй из них, площадью около 200 тыс. кв. м, в 2017 году приобрела Raven. Учитывая, что группа уже согласовывала пакет документов с «Ориентиром», это наиболее вероятный претендент на сделку и сейчас, говорит собеседник “Ъ” на рынке недвижимости. С ним согласен партнер Cushman & Wakefield Егор Дорофеев: купить «Север-1» в состоянии оба претендента, но Raven уже владеет объектом по соседству — «Север-2».

Партнер Colliers International Станислав Бибик называет «Север-1» одним из самых качественных логистических объектов в стране, в том числе и благодаря единственному арендатору. В «Севере-2» площади снимают X5 Retail Group, «О`Кей», «Мираторг», OBI и другие компании. На волне интереса инвесторов к e-commerce «Север-1» сейчас является одним из самых интересных и востребованных объектов с точки зрения инвестиции, подтверждает Егор Дорофеев. Он добавляет, что всем участникам складского рынка сегодня понятно, что будущее в среднесрочной и долгосрочной перспективах за игроками e-commerce, так что именно они будут основными драйверами развития рынка. А учитывая, что Ozon — один из ключевых игроков рынка онлайн-торговли, купить здание с арендным контрактом такого игрока интересно всем.

Станислав Бибик оценивает стоимость сделки с «Севером-1» примерно в 4 млрд руб. После продажи второго склада девелопер сконцентрируется на развитии нового проекта «Ориентир-Запад» общей площадью 600 тыс. кв. м в подмосковной Истре. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года «Ориентир» подписал соглашение о строительстве этого объекта с правительством Подмосковья. Этот логистический комплекс может стать вторым крупнейшим объектом в России после логопарка «Домодедово».

По данным Colliers International, среди крупнейших сделок на складском рынке в 2019 году была покупка в августе Accent Capital 84,2 тыс. кв. м в «PNK Парк Валищево». Кроме того, в апреле Mistral Trading приобрела 53 тыс. кв. м в «PNK Парк Коледино», а РФПИ и Mubadala в январе купили 43 тыс. кв. м в «PNK Парк Северное Шереметьево». Впрочем, директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов не уверен, что в 2019 году Raven успеет приобрести «Север-1» и возглавить этот список.

Елизавета Макарова