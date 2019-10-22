McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис

Консалтинговая компания McKinsey выпустила доклад о текущем состоянии мировой банковской отрасли. Согласно докладу, 35% банков находятся на грани прибыльности и могут потерпеть крах при серьезных потрясениях в экономике.

В докладе отмечается, что «спустя десять лет после финансового кризиса наблюдаются очевидные признаки того, что банковская отрасль вступила в последнюю фазу экономического цикла — у банков замедляется рост выручки, прибыли и кредитных портфелей». В связи с этим исследователи компании полагают, что сейчас у банков есть последняя возможность в пока еще относительно спокойной обстановке подвергнуть свою бизнес-модель тщательной проверке и при необходимости внести в нее коррективы.

По мнению McKinsey, все банки сейчас можно разделить на четыре условные части: лидеры рынка; банки, устойчивые к потрясениям; последователи/подражатели; банки, которым приходится постоянно выдерживать проверку на прочность.

Первая группа составляет 20% от всех банков в мире, и они собирают почти 100% стоимости всего продукта, создаваемого банковской индустрией.

Вторая группа составляет 25%, это банки, которые не являются мировыми лидерами, но занимают ведущие позиции в своем регионе. В числе их задач — возможное расширение бизнеса за пределы своих рынков и удержание уже имеющейся клиентской базы.

Третья группа составляет около 20% банков: это банки, которые не могут достичь результатов своих конкурентов из второй и тем более первой группы, и в случае масштабных экономических потрясений они могут понести большие потери. Таким банкам исследователи советуют понять, какие направления их бизнеса являются наиболее уязвимыми, и внести в них коррективы параллельно со снижением издержек.

Четвертая группа составляет 35% банков: это финансовые компании, которые по мнению McKinsey, даже сейчас, в относительно спокойных условиях, находятся на грани прибыльности. При малейших негативных явлениях в экономике они могут понести большие убытки, а при более значительных — и вовсе потерпеть крах. «Их бизнес-модели ущербны. Если реорганизация невозможна, то слияние с другим банком или продажа бизнеса более крупному банку может стать единственным вариантом выживания в ходе кризиса»,— говорится в докладе.

Евгений Хвостик