Орловские власти надеются привлечь инвестиции в АПК из Дубая

«Дубай Консалтэнси» ведет переговоры с властями Орловской области о возможности создания на территории региона предприятия по хранению и переработке зерновой продукции. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщила по итогам встречи губернатора Андрея Клычкова с председателем правления компании Валидом Мохаммедом Султаном Харебом Альфалахи. Кроме того, обсуждается создание совместного предприятия по экспорту зерновой продукции в Дубай и дальнейшему реэкспорту в страны Персидского залива и Африки, а также реализации других совместных проектов в сфере сельского хозяйства. Параметры проектов не раскрывается. Консалтинговая компания «Дубай Консалтэнси» основана в 2005 году для создания бизнес-сети.

Подробнее об орловской ОЭЗ — в публикации “Ъ-Черноземье” «Орел взлетел до особой зоны».

Ирина Лобанова