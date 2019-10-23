Коллапс со сговором

Управление ФАС России по Челябинской области вынесло решение о признании антиконкурентного соглашения между правительством региона, министерством экологии области, администрацией Челябинска, МУП «Горэкоцентр», ООО «Полигон ТБО» и ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) во время так называемого мусорного коллапса, случившегося осенью 2018 года. По мнению ведомства, результатом сговора стало необоснованное предоставление полигону бюджетных субсидий в размере 32 млн руб., а также приход на мусорный рынок нового игрока — ЦКС, и фактическое устранение действовавших до него участников. УФАС намерено передать информацию в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Представители власти настаивают на том, что действовали в рамках закона. Руководство полигона ТБО подчеркивает, что антимонопольное ведомство не учло все обстоятельства ситуации после закрытия челябинской свалки, и намерено обжаловать решение.



Комиссия управления ФАС России по Челябинской области вынесла решение о признании антиконурентного соглашения на рынке перевозки твердых коммунальных отходов между правительством региона, министерством экологии области, администрацией Челябинска, ООО «Полигон ТБО» (Полетаево, Сосновский район), муниципальным предприятием «Горэкоцентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» (Магнитогорск) во время мусорного кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018 года.

«Информация об установленных нарушениях антимонопольного законодательства будет передана в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий)»,— сообщает Челябинское УФАС.

Антимонопольное дело по признакам нарушения п. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции» (антиконкурентное соглашение с целью ограничения доступа на товарный рынок) было возбуждено в январе этого года по жалобе общественного фонда региональной агломерации «Большой Челябинск», по мнению которого «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета. Челябинское УФАС установило, что правительство области в ноябре 2018 года приняло порядок, положения которого предусматривали возможность предоставления денег исключительно полетаевскому полигону, при этом основания для этого отсутствовали, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов. Ранее для полигона был утвержден тариф, и у него отсутствовали потребители льготных категорий. Минэкологии области заключило с компанией договор о предоставлении субсидий, несмотря на то, что полигон направил неполный пакет документов с нарушением сроков. Общая сумма полученных компанией субсидий превысила 32 млн руб.

Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом, находится в стадии ликвидации) в сентябре 2018 года, по мнению УФАС, привели к устранению действовавших на рынке перевозки ТКО участников и приходу ЦКС. В антимонопольном ведомстве подчеркивают, что свалка была закрыта на следующий день после публикации соответствующего распоряжения мэрии, что «не позволило урегулировать договорные отношения между собственниками ТКО, управляющими компаниями и действующими на рынке перевозчиками». В результате компании отказались вывозить отходы на полетаевский полигон и платить за их размещение владельцу полигона.

«В это же время администрацией обеспечена возможность осуществления ЦКС деятельности в Челябинске до утверждения ему в установленном порядке единого тарифа. Орган местного самоуправления дал указание МУП “Горэкоцентр”, минуя конкурентные процедуры заключения договоров на вывоз ТКО с ЦКС, что повлекло прекращение договорных отношений с перевозчиками и прекращение ими своей деятельности»,— сообщает Челябинское УФАС. В результате компания приступила к обслуживанию жителей областного центра более чем за три месяца до начала своей деятельности в качестве регионального оператора по обращению с отходами на территории челябинского кластера. Также ЦКС в сентябре 2018 года заключил договор с ООО «Полигон ТБО» на условиях безвозмездного оказания услуг за два месяца до принятия порядка о предоставлении субсидий. При этом прежние перевозчики мусора не обладали информацией о порядке получения подобных льгот на услуги полигона. Режим чрезвычайной ситуации, введенный мэрией из-за мусорного коллапса, позволил администрациям районов без торгов заключить контракты на вывоз отходов с ЦКС.

«В результате на рынок оказания услуг по вывозу ТКО, образованных от жилфонда Челябинска, пришел новый хозяйствующий субъект — ООО “ЦКС”, а также новые подрядчики для выполнения работ по транспортировке отходов. Действия ответчиков по данному делу фактически привели к устранению других хозяйствующих субъектов-транспортировщиков ТКО, с которыми, в том числе у МУП “Горэкоцентр”, были ранее заключены договоры»,— говорится в официальном сообщении УФАС. За нарушение антимонопольного законодательства в отношении должностных лиц региональных органов власти, администрации города, а также юридических лиц будут возбуждены административные дела.

По словам начальника управления экологического просвещения минэкологии области Виталия Безрукова, вопрос о субсидировании встал во время ликвидации мусорного кризиса, поскольку существующая плата не покрывала расходы игроков рынка, а новый тариф для регоператора еще не был утвержден. Правительство решило пойти по пути субсидирования не перевозчиков, а полигонов: претендовать на помощь могли объекты в Полетаево, Копейске и Урефтах, но последние два не заявились. Подготовленный порядок прошел правовую экспертизу.

«После выделения субсидии удалось без повышения тарифа для населения ликвидировать мусорный коллапс и до 1 января 2019 года вывозить отходы на Полетаево. Нас неоднократно проверяли надзорные органы и не выявили нарушений. Поэтому никакой сенсации в заявлении ФАС нет. Мы и дальше намерены обеспечивать в плановом режиме уборку ТКО и готовы предоставить любую связанную с этим информацию для надзорных органов»,— говорит господин Безруков.

В пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса» “Ъ-Южный Урал” сообщили, что пока ознакомлены лишь с резолютивной частью решения УФАС, как только поступит полная версия документа, компания «сформулирует юридически обоснованную позицию».

«Мы, конечно, не согласны с этим решением. Во-первых, я считаю, что оно не учитывает обстоятельства, которые были на тот момент. Во-вторых, соглашение, которое было заключено между нами и министерством экологии о порядке субсидирования, было заключено на основании закона. Это вопрос обжалования»,— сообщил “Ъ-Южный Урал” генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Захид Камалов.

В администрации Челябинска не смогли предоставить оперативный комментарий по этому вопросу.

Челябинское УФАС России с декабря 2018 года продолжает расследование еще одного дела по признакам антиконкурентного соглашения на мусорном рынке региона: 13 компаний подозреваются в создании картеля. По мнению антимонопольного органа, после закрытия городской свалки предприниматели отказались вывозить отходы на полигон в Полетаево, чтобы вынудить власти поднять тарифы. Ожидается, что расследование завершится к концу этого года.

В октябре 2018 года управление МВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при ликвидации мусорного коллапса в региональном центре, а прокуратура требовала возбудить дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении Юрия Параничева, занимавшего тогда пост первого вице-мэра. По мнению надзорного органа, чиновник заставил МУП «Горэкоцентр» заключить контракт с компанией ЦКС, а когда подрядчик не справился с объемами мусора, инициировал введение в городе режима ЧС. Фигурантом уголовного дела господин Параничев, уволившийся с должности, так и не стал.

Юлия Гарипова