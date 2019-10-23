Кандидат от острова Мэн

Кандидатский турнир в Екатеринбурге, который в будущем году определит соперника норвежца Магнуса Карлсена в матче за титул чемпиона мира по шахматам, получил четвертого участника из восьми. Он определился в самом любопытном состязании чемпионского цикла — впервые включенном в него Grand Swiss Tournament, турнире по нечасто применяемой на топ-уровне «швейцарской системе». Победу в нем, опередив почти полтора десятка посеянных выше гроссмейстеров, в том числе и Карлсена, неожиданно одержал китаец Ван Хао.

Этот турнир, который принимал остров Мэн, безусловно, превратился в один из главных аттракционов нынешнего шахматного сезона. «Швейцарская система» вообще-то неплохо известна тем, кто следит за шахматами. Она применяется на соревнованиях с большим количеством участников, где невозможно обеспечить встречу каждого с каждым. Поэтому после очередного тура спортсменов разбивают на ниши в зависимости от их показателей, и пары формируются внутри них. Но именно на самом топовом, самом элитном уровне «швейцарка» — редкость. А тут Международная федерация шахмат (FIDE) «освежила» ею чемпионский цикл. Для Grand Swiss Tournament была выделена одна из восьми путевок на кандидатский турнир, который состоится будущей весной в Екатеринбурге. Именно в нем определится соперник нынешнего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за этот титул.

«Швейцарская система» всегда подразумевает увеличенный «удельный вес» элемента неожиданности, стечения обстоятельств. Неожиданным был исход и турнира на острове Мэн.

От Ван Хао когда-то ждали серьезного прорыва, но было это довольно давно. В начале десятилетия он действительно добивался крутых результатов, однажды на уважаемом турнире в Биле опередил уже тогда почти неуязвимого Карлсена. Однако за «вспышкой» последовал спад. Через несколько лет рейтинг Ван Хао опустился до скромнейшей отметки 2670, и как об охотнике за особо ценными призами о нем забыли. Фаворитом Grand Swiss Tournament он точно не выглядел. В нем выступали 154 шахматиста, и 14 из них стояли в классификации FIDE выше Ван Хао. Некоторые — гораздо выше, как, например, решившие приехать на остров рядышком с Великобританией Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана, хотя им-то борьба за путевки в турнир претендентов до лампочки. Карлсену в нем просто не нужно играть, а Каруана путевку забронировал заранее, поскольку сражался с норвежцем в предыдущем чемпионском матче.

При этом по факту нельзя сказать, что 30-летнему Ван Хао опровергнуть представления о его возможностях помогли прежде всего особенности «швейцарской системы», счастливо сложившиеся обстоятельства. Да ничего особенно счастливого в них для него на самом деле не было. Более того, Ван Хао в рамках турнира, состоящего из 11 туров, пришлось пересечься и с Карлсеном, и с Каруаной, которые были в отличном тонусе. И с обоими он сыграл вничью. А на первое место, опередив целый отряд шахматистов, шедших с ним практически ноздря в ноздрю, китаец взлетел благодаря феноменальному финишу. Он выиграл две партии подряд — у индийца Вишванатана Ананда, владевшего чемпионским титулом до Карлсена, и англичанина Дэвида Хауэлла. На верхушке таблицы с одинаковым количеством очков — по восемь — очутились Ван Хао и Каруана. Китаец обошел американца по дополнительным показателям (приоритетным являлся средний рейтинг соперников, против которых шахматист играл).

После Grand Swiss Tournament состав кандидатского турнира сформирован наполовину. В него наряду с Ван Хао и Фабиано Каруаной попали еще два финалиста недавнего Кубка мира в Ханты-Мансийске. Ими были выигравший турнир азербайджанец Теймур Раджабов и еще один представитель Китая — Дин Лижэнь.

На кону остались четыре вакантные путевки. Две из них будут розданы по итогам серии Гран-при. В ней состоялись два турнира из четырех (каждый из заявленных шахматистов выступает только в трех). Лидируют в серии россиянин Александр Грищук с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым: они имеют по десять очков. На балл от этого тандема отстает соотечественник Грищука Ян Непомнящий, на два — француз Максим Вашье-Лаграв, но они, в отличие от конкурентов, выступят не в одном из оставшихся турниров, а в двух.

Путевка, которая полагается лучшему по рейтингу в текущем сезоне, России вряд ли достанется: лидером в этой номинации среди еще не проникших на кандидатский турнир является голландец Аниш Гири, а Ян Непомнящий занимает четвертое место.

Наконец, хозяина последней путевки определят организаторы кандидатского турнира, выдающие wild card. При этом надо учитывать, что в пул претендентов на нее могут войти только шахматисты или с очень высоким рейтингом, или расположившиеся в зачете какого-то из соревнований в рамках чемпионского цикла сразу за его триумфатором. В этом смысле Grand Swiss Tournament неплохо сложился для отечественного шахматиста Кирилла Алексеенко. На острове Мэн он был третьим и вторым — Каруана в данном случае не в счет — среди тех, кто дрался за путевку. В шорт-лист претендентов на wild card Алексеенко, таким образом, проник.

Алексей Доспехов