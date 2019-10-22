Советникам губернатора Самарской области компенсируют расходы на проезд и проживание в других регионах России

Общественным советникам губернатора Самарской области компенсируют расходы на проезд и проживание в других субъектах РФ. Проект постановления о поправках в положение о помощнике, советнике и общественном советнике губернатора опубликован на сайте областного правительства и проходит антикоррупционную экспертизу.

Компенсируемые расходы должны быть связанны с исполнением функций советника. Общественному советнику, проживающему за пределами Самарской области,на сегодня компенсируются расходы на проживание и проезд в регион, а также на проезд из Самарской области.

Ани Айвазян