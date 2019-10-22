«Т Плюс» в пять раз увеличило объем инвестиций в обновление теплосетей Кирова

С начала 2019 года ПАО «Т Плюс» вложило 305 млн руб. в обновление теплосетей в Кирове, тем самым увеличив объем инвестиций в пять раз по сравнению с прошлым годом. В этом году удалось заменить 13 км сетей по сравнению с 5 км в прошлом году, сообщил директор кировского филиала компании Сергей Береснев.

«Если в среднем за предыдущую пятилетку в муниципальные тепловые сети вкладывалось порядка 60 млн руб. в год, то за половину года работы концессионного соглашения вложено 305 млн рублей, в том числе средства “Т Плюс” – 150 млн руб. сверх тарифного источника»,– цитирует ТАСС господина Береснева. В 2020 году компания намерена направить на замену муниципальных коммуникаций 539 млн руб.

Напомним, «Т Плюс» летом взял теплосети Кирова в концессию на 35 лет. Компания рассчитывает инвестировать в модернизацию коммуникаций более 17 млрд руб., вложения будут окупать за счет увеличения тарифа на горячее теплоснабжение.

Подробнее о развитии теплосетей Кирова – в материале “Ъ-Приволжье” «ТЭК держать».

Анастасия Еремина