ТЭК держать

Энергетическая компания «Т Плюс» вложит 17 млрд руб. в модернизацию теплосетей Кирова по концессионному соглашению с правительством Кировской области до 2053 года. Окупить вложения инвестор планирует за счет увеличения тарифа на горячее теплоснабжение, рост которого обещают контролировать региональные власти. Параллельно правительство области переводит второй в регионе по численности населения город Кирово-Чепецк на «альтернативную котельную». Аналитики считают подход компании к формированию рынка верным, но указывают на создание неравных условий, учитывающих интересы только крупных игроков.

Администрация Кирова передала муниципальные теплосети в концессию «Т Плюс» на 35 лет. Соглашение подписали губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правления энергетической компании Андрей Вагнер и глава администрации Кирова Илья Шульгин. По условиям контракта, инвестор вложит 17,1 млрд руб. в модернизацию городской системы горячего водоснабжения. Ремонта и реконструкции ожидают 824,2 тыс. км труб, 18 котельных и 205 центральных тепловых пунктов (ЦТП). К 2053 году за счет реновации планируется значительно снизить потери в сетях, минимальный согласованный объем опережающего финансирования в 2019-2020 годах составит 300 млн. руб.

Как ранее писал «Ъ», муниципальные теплосети с 2005 года арендует структура «Т Плюс» – «Кировская теплоснабжающая компания» (КТК), которая по условиям договора не обязана вкладываться в ремонт. Средств на эти цели нет и в городском бюджете, поэтому администрация Кирова ежегодно возвращает КТК часть арендной платы, которая идет на содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры. Но и это не спасает сети от износа: по оценкам кировских властей и компании, предельный 25-летний срок службы выработали 80% коммуникаций.

Идею с концессионным соглашением в 2016 году правительству региона подал тогдашний министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Подготовка документа заняла два года, напомнил губернатор Кировской области Игорь Васильев: «Зато сегодня я с уверенностью могу сказать, что это требовалось для того, чтобы снять все вопросы. Нам было проще, поскольку мы могли учесть положительную практику других регионов».

Как выяснил «Ъ», основные разногласия касались регистрации и оценки состояния сетей и бесхозных коммуникаций. В отличие, например, от Ижевска, где «Т Плюс» также выступает концессионером, в кировское соглашение вошло все муниципальное имущество. По оценке господина Вагнера, сделка позволит за несколько лет привести городские сети в порядок. Как следует из соглашения, в первые пять лет с учетом неполного 2019-го года компания обязуется вложить в модернизацию и реконструкцию более 2 млрд руб. Окупать вложения инвестор планирует за счет повышения тарифа на тепло. Его рост в первые шесть лет действия соглашения не превысит 6%. Как заявил глава городской администрации Илья Шульгин, в процессе подготовки соглашения было много опасений по этому поводу, но кировские власти намерены регулировать их «в рамках допустимых пределов».

Директор кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев сообщил «Ъ», что первые два года тариф будет расти сверх индекса Минэкономразвития: в 2019 году – на 1,5%, в 2020-2021 годах – на 2,5%, в 2022-2024 годах – на 2%. По его словам, концессия позволит компании увеличить ежегодный объем перекладок сетей с текущих 0,3% в год до 3% и сократить сроки ремонта с отключением воды. Ежегодные потери сетей, отметил господин Береснев, сократятся с нынешних 25% до 18%.

Кроме того, правительство Кировской области и «Т Плюс» планируют развивать в регионе новую модель рынка тепла, которая позволит выбрать единую теплоснабжающую организацию и регулировать конечные цены на тепло по долгосрочному принципу, устанавливая их по методу «альтернативной котельной». По словам губернатора, это заставит неэффективных производителей снизить издержки и привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию. Впервые такую модель планируется применить во втором по численности населения городе региона Кирово-Чепецке, где у «Т Плюс» также есть активы. Как сообщили «Ъ» в «Т Плюс», это позволит шестикратно увеличить ежегодные инвестиции в теплосетевое хозяйство города с нынешних 31 млн руб. до 203 млн руб. к 2025 году и форсировать модернизацию сетей.

Подход «Т Плюс» к формированию рынка тепла в Кировской области аналитики считают стратегически верным. «Если у компании есть ТЭЦ в этих городах, их нужно максимально загружать по теплу, поскольку иначе они работают в убыток. „Альтернативная котельная“ как метод регулирования в сочетании со статусом единой теплоснабжающей организации – это как раз попытка вернуть тепловую загрузку ТЭЦ компании „Т Плюс“, чтобы выдавить менее эффективные, как правило, муниципальные котельные с рынка, и контролировать, в том числе, тепловые сети», – рассуждает глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. Однако эксперт отмечает, что «альтернативная котельная» не панацея для рынка, поскольку проблемы ТЭЦ не всегда можно решить дополнительной загрузкой по теплу: необходимо сравнивать инвестиции в тепловые сети при применении данного метода и продолжение эксплуатации других автономных источников. «Проблема в том, что тариф на тепло в пределах муниципального образования замешивается и усредняется для потребителей, что ведет к неравным условиям – тарифы большим ТЭЦ дают ниже, а котельным выше. Этим нужно заниматься – тарифы должны отражать затраты, тогда и вся эта история станет рыночной, а не административной», – полагает господин Преснов.

Роман Рыскаль