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Авария оставила без воды 40 тыс. жителей Гайвы

В Орджоникидзевском районе Перми строители повредили водовод, в результате чего без воды остались 40 тыс. жителей микрорайона Гайва. «При проведении геодезических работ без согласования с ресурсоснабжающей организацией строители повредили магистральный водовод диаметром 700 мм по ул. Новогайвинская, 100а», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье». В настоящее время ремонтные бригады пытаются устранить повреждения водовода и восстановить работу насосной станции «Северная».

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