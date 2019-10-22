В центре Самары ряд домов остался без отопления из-за повреждения теплосети

Повреждение квартальной теплосети по ул. Ст.Разина, 72, в Самаре стало причиной отключения отопления и горячей воды в четырех домах. Об этом сообщает самарский филиал ПАО «Т Плюс».

«Для того, чтобы исключить из работы изношенные участки теплоэнергетики смонтировали свыше 40 м временных трубопроводов. Завершить сварочные работы в полном объеме и восстановить теплоснабжение потребителей планируется в кратчайшие сроки»,– говорится в сообщении.

Возобновить подачу отопления и горячей воды в дома планируется во вторник до конца дня. Поврежденные теплосети расположены под деревянными сараями, которые сгорели летом текущего года, а также проходят через заброшенное здание бывшей детской тюрьмы по ул. Ал.Толстого, 47. Из-за этого ремонтные работы затянулись.

Георгий Портнов