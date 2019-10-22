Производство форели в Нижегородской области выросло на 25% с начала года

Нижегородские рыбные хозяйства за девять месяцев 2019 года произвели 10 т лососевых рыб (форели), что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Производство карповых (карп, толстолобик и белый амур) выросло на 7% до 306 т, из них 302 т – карп. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Всего с начала года объем производства рыбы вырос на 16,2% до 537 т. Напомним, по программе «Развитие товарной аквакультуры» к концу 2019 года предполагалось произвести 500 т рыбы, а к концу 2021 – 557 т. Увеличение производства рыбы планируется, в том числе, для того, чтобы сдержать рост цен на товар.

Анастасия Еремина