Производство рыбы в Нижегородской области намерены увеличить до 500 тонн в 2019 году

В Нижегородской области утвердили программу для развития производства рыбы. Предполагается, что к концу 2019 года объемы удастся увеличить до 500 тонн (+8% по сравнению с 2018 годом), а к концу 2021 – до 557 тонн (+20%). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предполагается, что рыбные хозяйства получат в этом году 19,1 млн руб. субсидий из региональной казны. Однако средства предоставляются только при условии увеличения объемов производства. На данный момент заключено 15 соглашений о предоставлении помощи с восемью хозяйствами. С начала года им было выплачено 2,7 млн руб.

Увеличение производства рыбы, по словам главы региона Глеба Никитина, позволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен.

Анастасия Еремина