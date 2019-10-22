В самарском аэропорту стали применять электронные посадочные талоны

Электронные посадочные талоны начали действовать в международном аэропорту Курумоч. Они доступны в мобильном приложении телефона после завершения онлайн-регистрации на рейс. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«При прохождении предполетного контроля необходимо приложить телефон с талоном к сканеру и предъявить его агенту перед выходом на посадку в самолет»,– говорится в сообщении.

В электронном посадочном талоне содержится информация о ФИО пассажира, номере его рейса, дате отправления и времени окончания посадки на рейс. Также по нему можно узнать номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна.

Георгий Портнов