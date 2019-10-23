Система модоочистки

Завершилась очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. И хотя организаторы не декларировали никаких судьбоносных перемен, они все же произошли. И это однозначно перемены к лучшему, считает Ольга Михайловская.

Во-первых — и, возможно, это главное — неделя как-то взбодрилась и помолодела. Это проявилось в первую очередь в ротации кадров. Исчезли ветераны отрасли и так называемые светские дизайнеры, то есть никакие не дизайнеры вовсе, а просто светские дамы, которые решили, что мода — это лучшее времяпрепровождение в кругу подружек. Из «светских» неделя потеряла Беллу Потемкину с песнями Ольги Бузовой в финале и Оксану Федорову, у которой хоть никто и не пел, но осадок все равно оставался. Из ветеранов недосчиталась старого бойца Игоря Гуляева с его мехами, перьями, стразами и звездами шоу-бизнеса в зале. И, что немаловажно, вслед за всеми ними исчез и их зритель, публика в зале помолодела и переоделась из лубутенов и кружев в джинсы и кроссовки. Изменилось даже пространство Манежа, в котором проходят показы: оно стало минималистичнее и строже.

В расписании стало откровенно больше иностранных имен. Заявленный еще в прошлом сезоне проект Global Talents отбирает для участия в неделе десять начинающих дизайнеров со всего света — это сделано для того, чтобы вписать российскую неделю в интернациональный контекст, избавиться от комплекса провинциальности.

Тем временем с точки зрения социальной повестки, без которой западная мода сейчас просто не делает ни шагу, поводов для комплексов нет. Во всем, что касается инклюзивности и диверсификации, неделя вполне на уровне. У нас не просто возрастные модели давно участвуют в показах, у нас создано целое агентство возрастных моделей, успешно работающих на весь мир. За чернокожими и азиатскими моделями дизайнеры выстраиваются в очередь (потому что спрос на них всегда был велик независимо ни от каких тенденций). К слову об инклюзивности, отличный проект в поддержку женщин с алопецией на этой неделе получился у марки Mad Daisy Moscow в коллаборации с Третьяковской галереей. Основным мотивом взят фрагмент живописного полотна Натальи Гончаровой «Пространство», хранящегося в Третьяковке (подразумевается, что он символизирует сходство женщин с алопецией с инопланетянками). К чести дизайнеров, коллекция получилась очень красивой, а шоу очень достойным, никто не пытался давить на жалость, скорее наоборот: все было показано живо, весело и совсем без пафоса страдания. Были и экологически сознательные дизайнеры, среди них Ксения Герц с коллекцией, сшитой из фабричных остатков тканей. Впрочем, в этом было, пожалуй, ее главное достоинство.

Из местных трендов можно констатировать живучесть постсоветской ностальгии, особенно странной в тех, кому сейчас двадцать с небольшим. Под знаменем крокодила Гены по-прежнему создаются целые коллекции. Из тех, кто сумел отойти от этого советского наследия чуть вперед и в сторону, явно восходящая звезда — дизайнер Рома Уваров, чья прошлая коллекция была посвящена советскому застолью, что было очень остроумно, но не слишком жизнеспособно. На сей раз он выбрал отличную тему — цыганскую свадьбу, получилось иронично, живописно, весело и абсолютно носимо.

А вот дизайнера марки Odor Никиту Колмыкова можно считать отличным приобретением недели. Пару лет назад он прославился тем, что сшил первую коллекцию из кружев, найденных в бабушкином сундуке, а теперь продолжает использовать содержимое сундуков в сочетании с современными тканями и технологиями. Такие вещи всегда уникальны, потому что даже два одинаковых куска старого кружева или ткани найти невозможно. И в этом соединении старого и современного, нового и уже однажды использованного — одна из главных примет современной моды. Слово «тенденция» здесь употреблять совсем не хочется, потому что это не коммерческий, не индустриальный, а очень художественный подход.

Еще из художественных новостей — перформансы как форма показа коллекций. Прекрасный перформанс в духе манерного и нежного art nouveau показала марка Otocyon. Модели в одеждах всех нежнейших оттенков перламутра были помещены в такую же перламутровую сцену-капсулу, по которой плавно двигались, словно перетекали под медитативную музыку. Заканчивалась неделя уже чистым перформансом Тиграна Аветисяна, дизайнера, известного своими модными провокациями: белые конструкции, белый подиум, мальчики-модели в белых спецодеждах и яркие краски, которые, медленно стекая, смешивались и застывали в яркую пену. Если вспомнить, что в былые времена неделю закрывал Игорь Гуляев с песнями и плясками, в мехах и золоте, то получается очень наглядно, как в популярном жанре «было — стало».