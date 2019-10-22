Завод Kuhn grouр под Воронежем оценили в 3 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство завода по производству сельскохозяйственной техники Kuhn grouр под Воронежем составит 3 млрд руб., на сегодняшний день объем фактически вложенных средств равен 380 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи Александра Гусева с генеральным директором ООО «КУН Восток» Андреем Манзюком. Проект планируется реализовать на 19 га территории Айдаровского сельского поселения Рамонского района.

О планах Kuhn grouр по строительству завода под Воронежем стало известно в 2012 году. Старт строительства анонсировался с начала 2019 года. Ожидается, что это будет первое производство в России, ранее компания только импортировала в страну технику со своих заводов. Воронежская область выбрана потому, что «регион является одним из центров сельхозпроизводства в России, имеет логистический хаб, а также много вузов, которые могут подготовить специалистов для работы с техникой».

О том, как французские инвесторы пришли в Воронежскую область, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Kuhn Group вскапывает чернозем».

Ирина Лобанова