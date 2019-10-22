В Оренбуржье суд взыскал с посредника во взяточничестве незаконно полученные деньги

В Орске суд взыскал с осужденного посредника во взяточничестве денежные средства за коррупционное преступление. Об этом сообщает прокуратура по Оренбургской области.

Судом установлено, что мужчина передал взятку от представителя коммерческого предприятия начальнику отдела по надзору в горнорудной и металлургической промышленности Западно-Уральского управления Ростехнадзора по региону. По договоренности половина суммы предназначалась должностному лицу, а вторая половина — посреднику. При задержании у злоумышленников были изъяты 600 тыс. руб, оставшимися денежными средствами посредник успел распорядиться по своему усмотрению.

Мужчина признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По иску надзорного ведомства вся сумма взыскана в доход государства. Решение суда в законную силу не вступило.

Алена Смирнова