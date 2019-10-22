Задержан третий полицейский по делу Игоря Крайнова

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, в Нижнем Новгороде задержан третий оперуполномоченный городского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Николай Костров. Его вместе с коллегами Алексеем Ивановым и Евгением Соколовым обвиняют в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ при задержании в сентябре уроженца Бурятии Игоря Крайнова.

Напомним, господин Крайнов якобы не узнал в стрелявших в воздух людей полицейских и убежал от них под камеру наблюдения Нижполиграфа. Около служебного лифта он упал на колени, оперативники надели на него наручники, несколько раз ударили ногами и положили ему в задний карман джинсов предмет, оказавшийся при досмотре в отделении полиции пакетом с мефедроном весом 3,18 г.

Как утверждает потерпевший, его заставили несколько часов стоять с поднятыми руками и периодически били по почкам. Затем полицейские предложили ему сознаться в покупке наркотика через Telegram-канал. При обысках у потерпевшего дома никаких запрещенных веществ найдено не было.

Полицейские не признали своей вины, они настаивали, что Игорь Крайнов причастен к незаконному обороту наркотиков и оговаривает их, чтобы избежать уголовного преследования. На прошлой неделе Нижегородский райсуд арестовал их до 7 декабря.

Третий обвиняемый Николай Костров скрылся и был объявлен в розыск. Сегодня ему изберут меру пресечения.

Действия оперативников в письме министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву раскритиковал председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин. Он потребовал проверок руководства ГУ МВД по Нижегородской области и увольнения ответственных за контроль наркополицейских.

Подробнее об уголовном деле полицейских – в материале “Ъ” «Сигнал из Нижнего ушел в верхи МВД».

Роман Рыскаль